Рейтинг мирних країн світу: на якому місці опинилась Україна (інфографіка)

Україна у списку мирних країн посідає 157 місце

Інститут економіки та миру опублікував щорічний рейтинг країн, які є найбільш миролюбними за Індексом глобальної миролюбності. Про це пише The Indian Express.

«На тлі триваючих війн на Близькому Сході та Україні, сьогодні деякі країни мирно процвітають по всьому світу, сприяючи стабільності, сприяючи економічному зростанню та заохочуючи інвестиції», – зазначає видання. Global Peace Index оцінює рівень миролюбності в 163 країнах і територіях світу.

Загалом експерти враховують всього три параметри по кожній з країн: безпека, рівень конфліктів і мілітаризація. Високі показники у цих сферах дозволяють країнам жити в мирі та розвиватися.

Згідно із інфографікою, країни з більш глибоким відтінком зеленого вважаються більш мирними, а країни з більшою кількістю червоного – мають більшу кількість проблем із миром на їхній території. Україна у цьому списку посідає 157 місце зі 163 країн, країна-агресорка Росія на 158 місці. А закривають рейтинг такі країни як Судан, Сирія, на останньому місці на думку авторів рейтингу розмістився Афганістан.

Ось 10 наймирніших країн світу за минулий рік:

Ісландія;

Данія;

Ірландія;

Нова Зеландія;

Австрія;

Сінгапур;

Португалія;

Словенія;

Японія;

Швейцарія.

Як пише видання, цікаво, що приміром Індія, зокрема, продемонструвала незначне покращення свого рейтингу в GPI. У 2023 році Індія посіла 126 місце зі 163 країн із загальним балом 2,31. У попередніх рейтингах він займав 139 місце в GPI 2020 і 141 місце в GPI 2019.

До слова, Україна поліпшила свої позиції в цьогорічному Індексі свободи преси. Звіт оприлюднила міжнародною організація «Репортери без кордонів» (RSF).

Згідно з даними, Україна посідає 61 місце зі 180, піднявшись на 18 позицій, порівняно з тогорічним рейтингом. «Репортери без кордонів» відзначили покращення показника безпеки – зменшення числа загиблих журналістів, і політичного показника для України.