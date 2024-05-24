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«Форум російської опозиції» у Львові: розвідка пояснила, чому Буданов підтримав захід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Форум російської опозиції» у Львові: розвідка пояснила, чому Буданов підтримав захід
фото з відкритих джерел

Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримує проведення заходів на кшталт, «Форум російської опозиції» у Львові, бо вони наближають кінець режиму Путіна. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони. 

Як повідомили у розвідці, 23 травня у Львові відбувся «Форум російської опозиції»,  у роботі якого «взяли участь представники політичної та озброєної опозиції до путінського режиму, зокрема і делегати від добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил оборони України».

Начальник Головного управління Міноборони Кирило Буданов, як вказано, «підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором».

«Подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в рф та поразка кремля у війні проти України», – наголосили в розвідці.

Нагадаємо, у Львові 22-23 травня відбувся «Форум російської опозиції на підтримку України», про проведення якого не знала місцева влада. Інформацію про проведення форуму розмістив на Facebook-сторінці ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, якого пов'язують з діяльністю легіону «Свобода Росії».

За словами Іллі Пономарьова, за підсумками форуму розробили «Львівську резолюцію». У ній йдеться про підтримку присутніми росіянами «формули миру», яку запропонував Володимир Зеленський, про необхідність зміни політичного режиму в Росії, завершення війни, повернення Україні окупованих територій та звільнення військовополонених.

Політолог Андрій Смолій повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.

Теги: росія росіяни розвідка Кирило Буданов Львів

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