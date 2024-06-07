На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ (фото)

На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки

У ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами

7 червня О 17:00 на Київщині рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ. Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники зазначають, що на місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки.

Нагадаємо, що у ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. Зазначається, що тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО.

Згодом стало відомо, що було залучено робот та пожежний потяг для гасіння пожежі.