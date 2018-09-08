Стаховський виграв парний тенісний турнір у Франції



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Фото взяте з сайту tsn.ua

Українець здобув нагороду разом з тенісистом з Австрії

Українець Сергій Стаховський разом з австралійцем Меттом Рідом стали переможцями парного турніру ATP Challenger у французькому Кассі.

У фінальному матчі вони обіграли - Марка-Андреа Хюслера зі Швейцарії та португальця Гонсало Олівейру.

Варто відзначити, що на наступному тижні Стаховський візьме участь в матчі Кубка Девіса проти Португалії, так що його форма обнадіює.

У поточному сезоні Стаховський став переможцем турніру в Ілклі в одиночному розряді, а у парі дійшов до фіналу в Остраві разом з чехом Лукашем Росолем

ATP Challenger

Тенісний турнір серед чоловіків у Франції.

Сергій Стаховський/Метт Рід- Марк-Андреа Хюслер/Гонсало Олівейро 6-2, 6-3

Джерело: telegraf.com.ua