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    Стаховський виграв парний тенісний турнір у Франції

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    Фото взяте з сайту tsn.ua - Стаховський виграв парний тенісний турнір у Франції
    Фото взяте з сайту tsn.ua

    Українець здобув нагороду разом з тенісистом з Австрії

    Українець Сергій Стаховський разом з австралійцем Меттом Рідом стали переможцями парного турніру ATP Challenger у французькому Кассі.

    У фінальному матчі вони обіграли - Марка-Андреа Хюслера зі Швейцарії та португальця Гонсало Олівейру.

    Варто відзначити, що на наступному тижні Стаховський візьме участь в матчі Кубка Девіса проти Португалії, так що його форма обнадіює.

    У поточному сезоні Стаховський став переможцем турніру в Ілклі в одиночному розряді, а у парі дійшов до фіналу в Остраві разом з чехом Лукашем Росолем

    ATP Challenger

    Тенісний турнір серед чоловіків у Франції.

    Сергій Стаховський/Метт Рід- Марк-Андреа Хюслер/Гонсало Олівейро 6-2, 6-3

    Джерело: telegraf.com.ua

    Сергей Стаховский теніс
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