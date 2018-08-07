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    Стаховський вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі в Словенії

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    Сергій Стаховський - Стаховський вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі в Словенії
    Сергій Стаховський

    Український тенісист здобув перемогу на старті парних змагань

    У першому раунді парного турніру українець в дуеті з Тимуром Хабібуліним з Казахстану обіграли словенську пару Том Кочевар-Дешман / Нік Разборшек.

    Четверті сіяні Стаховський і Хабібулін виконали п'ять брейків і програли господарям wild card два гейми на своїй подачі.

    На старті турніру в одиночній сітці суперником Сергія Стаховського (АТР 117) стане «лакі-лузер» Крістофер Хейман (АТР 304) з Бельгії.

    Спочатку українець повинен був зіграти проти словенця Блажа Роли (АТР 237), але тенісист знявся з турніру.

    ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN

    ATP Challenger Tour 

    Чоловічий турнір у місті Порторож, Словенія

    Призовий фонд: € 64, 000

    Парний розряд (перший раунд)

    Сергій Стаховський / Хабібулін (Україна / Казахстан) - Кочевар-Дешман / Разборшек (Словенія) - 6:3, 6:4

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс
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