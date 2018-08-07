Стаховський вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі в Словенії



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Сергій Стаховський

Український тенісист здобув перемогу на старті парних змагань

У першому раунді парного турніру українець в дуеті з Тимуром Хабібуліним з Казахстану обіграли словенську пару Том Кочевар-Дешман / Нік Разборшек.

Четверті сіяні Стаховський і Хабібулін виконали п'ять брейків і програли господарям wild card два гейми на своїй подачі.

На старті турніру в одиночній сітці суперником Сергія Стаховського (АТР 117) стане «лакі-лузер» Крістофер Хейман (АТР 304) з Бельгії.

Спочатку українець повинен був зіграти проти словенця Блажа Роли (АТР 237), але тенісист знявся з турніру.

ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN

ATP Challenger Tour

Чоловічий турнір у місті Порторож, Словенія

Призовий фонд: € 64, 000

Парний розряд (перший раунд)

Сергій Стаховський / Хабібулін (Україна / Казахстан) - Кочевар-Дешман / Разборшек (Словенія) - 6:3, 6:4

Джерело: btu.org.ua