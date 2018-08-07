Стаховський вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі в Словенії
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Український тенісист здобув перемогу на старті парних змагань
У першому раунді парного турніру українець в дуеті з Тимуром Хабібуліним з Казахстану обіграли словенську пару Том Кочевар-Дешман / Нік Разборшек.
Четверті сіяні Стаховський і Хабібулін виконали п'ять брейків і програли господарям wild card два гейми на своїй подачі.
На старті турніру в одиночній сітці суперником Сергія Стаховського (АТР 117) стане «лакі-лузер» Крістофер Хейман (АТР 304) з Бельгії.
Спочатку українець повинен був зіграти проти словенця Блажа Роли (АТР 237), але тенісист знявся з турніру.
ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN
ATP Challenger Tour
Чоловічий турнір у місті Порторож, Словенія
Призовий фонд: € 64, 000
Парний розряд (перший раунд)
Сергій Стаховський / Хабібулін (Україна / Казахстан) - Кочевар-Дешман / Разборшек (Словенія) - 6:3, 6:4
Джерело: btu.org.ua