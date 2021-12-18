Стала відома вагова категорія, в якій битимуться Усик і Альварес

Промоутер Хірн вважає, що для боксерів треба створити відповідні умови

Британський промоутер Едді Хірн розповів, що найкращий боксер сучасності, абсолютний чемпіон суперсереднього дивізіону мексиканець Канело Альварес (57-1-2, 39 КО) проведе поєдинок проти українця Олександра Усика (19-0, 13 КО) 90,7 кг) і нинішнього володаря титулів WBA/WBO/IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, що в наступному поєдинку Альварес спробує стати чемпіоном у 5-й категорії: на травень у нього намічено бій із чемпіоном WBC у 90,7 кг проти переможця поєдинку між Ілунгі Макабу та Табісо Мчуну, пише «Врінге»

«Я думаю, Канело битиметься з Усиком. Думаю, очевидно це має бути договірна вага, тому що я не припускаю, що Усик повернеться до крузервейту, – каже Хірн. – Хоча я знаю про перемовини Канело та Макабу, і гадаю, що Канело має стати абсолютним чемпіоном у напівважкій вазі. Думаю, йому це під силу».

Наступним суперником Усіка має стати Ентоні Джошуа, якого він впевнено переміг за очками 25 вересня року, що минає.