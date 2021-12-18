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    Стала відома вагова категорія, в якій битимуться Усик і Альварес

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    Едді Хірн пропонує створити для Усика і Альвареса окрему вагову категорію - Стала відома вагова категорія, в якій битимуться Усик і Альварес
    Едді Хірн пропонує створити для Усика і Альвареса окрему вагову категорію
    фото з відкритих джерел

    Промоутер Хірн вважає, що для боксерів треба створити відповідні умови

    Британський промоутер Едді Хірн розповів, що найкращий боксер сучасності, абсолютний чемпіон суперсереднього дивізіону мексиканець Канело Альварес (57-1-2, 39 КО) проведе поєдинок проти українця Олександра Усика (19-0, 13 КО) 90,7 кг) і нинішнього володаря титулів WBA/WBO/IBF у надважкій вазі.

    Нагадаємо, що в наступному поєдинку Альварес спробує стати чемпіоном у 5-й категорії: на травень у нього намічено бій із чемпіоном WBC у 90,7 кг проти переможця поєдинку між Ілунгі Макабу та Табісо Мчуну, пише «Врінге»

    «Я думаю, Канело битиметься з Усиком. Думаю, очевидно це має бути договірна вага, тому що я не припускаю, що Усик повернеться до крузервейту, – каже Хірн. – Хоча я знаю про перемовини Канело та Макабу, і гадаю, що Канело має стати абсолютним чемпіоном у напівважкій вазі. Думаю, йому це під силу».

    Наступним суперником Усіка має стати Ентоні Джошуа, якого він впевнено переміг за очками 25 вересня року, що минає.

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    Теги: бокс Олександр Усик Сауль Альварес
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    Стала відома вагова категорія, в якій битимуться Усик і Альварес