Усик зачекає. Наступний бій Ф’юрі проведе з Вайтом

Чемпіон світу за версією WBC з Великої Британії наступний бій проведе не з українцем

Британський промоутер Френк Воррен озвучив приблизні терміни проведення поєдинку між чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом , якому належить «тимчасовий» пасок у цій версії.

За словами Воррена, раніше весни чекати бою не варто.

«Потрібно бути реалістами та орієнтуватися на пору року, – зазначив Воррен. – Перше, це, звичайно, бій на стадіоні, а з усіх стадіонів з дахом у нас лише арена у Кардіффі. Від цього й відштовхуємось. У березні ми не вийдемо на вулицю в шортах, чи не так? А ще врахуємо розпал футбольного сезону, тож це буде проблема, з якого боку не зайди. Загалом Кардіфф є фаворитом (як місце проведення поєдинку)», – наводить слова Воррена «Врінге».

Раніше Воррен заявив, що у контракті на цей бій не буде пункту про реванш.

Нагадаємо, промоутери наразі лобіюють поєдинок між Усиком і Ф’юрі, але він можливий лише в разі, якщо Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу з українцем, а Вайт відійде в бік в поєдинку з Тайсоном.

Раніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.