Українець поступився важким нокаутом боксеру в спідниці (відео)

В андеркарді бою між Василем Ломаченком і Річардом Коммі відбувся поєдинок важковаговиків. Українець Олександр Тесленко, який наразі мешкає в Канаді, зустрічався з американцем Джаредом Андерсоном і поступився в другому раунді. 29-річний уродженець Чернівців пропустив потужний удар від суперника і не зміг самостійно підвестися.

HE FROZE HIM @TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. #LomaCommey LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb