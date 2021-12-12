Українець поступився важким нокаутом боксеру в спідниці (відео)
Олександр Тесленко не зміг витримати удари американця Джареда Андерсона
В андеркарді бою між Василем Ломаченком і Річардом Коммі відбувся поєдинок важковаговиків. Українець Олександр Тесленко, який наразі мешкає в Канаді, зустрічався з американцем Джаредом Андерсоном і поступився в другому раунді. 29-річний уродженець Чернівців пропустив потужний удар від суперника і не зміг самостійно підвестися.
HE FROZE HIM @TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. #LomaCommey LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
Василь Ломаченко вийшов на ринг слідом і блискуче виконав свою роботу. На нагородження, щоправда, не взяв український прапор.
Пізніше боксер розповів, що готовий летіти до Австралії на бій проти чемпіона Джорджа Камбососа.
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