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    Українець поступився важким нокаутом боксеру в спідниці (відео)

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    Олександр Тесленко не протримався й двох раундів - Українець поступився важким нокаутом боксеру в спідниці (відео)
    Олександр Тесленко не протримався й двох раундів
    фото з відкритих джерел

    Олександр Тесленко не зміг витримати удари американця Джареда Андерсона

    В андеркарді бою між Василем Ломаченком і Річардом Коммі відбувся поєдинок важковаговиків. Українець Олександр Тесленко, який наразі мешкає в Канаді, зустрічався з американцем Джаредом Андерсоном і поступився в другому раунді. 29-річний уродженець Чернівців пропустив потужний удар від суперника і не зміг самостійно підвестися.

    Василь Ломаченко вийшов на ринг слідом і блискуче виконав свою роботу. На нагородження, щоправда, не взяв український прапор.

    Пізніше боксер розповів, що готовий летіти до Австралії на бій проти чемпіона Джорджа Камбососа.

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    Теги: Олександр Тесленко бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
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    Українець поступився важким нокаутом боксеру в спідниці (відео)