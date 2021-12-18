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    Український боксер розповів, у що інвестував мільйони доларів

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    Олександр Гвоздик вклався в ігровий бізнес - Український боксер розповів, у що інвестував мільйони доларів
    Олександр Гвоздик вклався в ігровий бізнес
    фото з відкритих джерел

    Гвоздик вклав гроші в онлайн-казино

    Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик розповів про свою діяльність у сфері бізнесу. За словами Гвоздика, він вклав гроші в онлайн-казино.

    «Останнім часом в Україні, зокрема в Києві часто буваю, практично кожні два місяці. Чому? Я займаюсь онлайн-казино. Сам у казино взагалі не граю, бо знаю, що воно завжди виграє.

    Чи інвестував у бізнес мільйони доларів? Так. Зароблених у боксі грошей вистачило на інвестування. Подивимося, як піде. Одна річ інвестувати, щоб почати, а інша – довести до пуття», — сказав Гвоздик в інтерв'ю, розміщеному на каналі «Світське життя» у YouTube.

    Раніше Гвоздик кинув виклик новоспеченому чемпіону за версією WBO Джо Сміту.

    Тим часом український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.

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    Теги: бокс Олександр Гвоздик Василь Ломаченко
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    Український боксер розповів, у що інвестував мільйони доларів