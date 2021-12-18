Український боксер розповів, у що інвестував мільйони доларів

Гвоздик вклав гроші в онлайн-казино

Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик розповів про свою діяльність у сфері бізнесу. За словами Гвоздика, він вклав гроші в онлайн-казино.

«Останнім часом в Україні, зокрема в Києві часто буваю, практично кожні два місяці. Чому? Я займаюсь онлайн-казино. Сам у казино взагалі не граю, бо знаю, що воно завжди виграє.

Чи інвестував у бізнес мільйони доларів? Так. Зароблених у боксі грошей вистачило на інвестування. Подивимося, як піде. Одна річ інвестувати, щоб почати, а інша – довести до пуття», — сказав Гвоздик в інтерв'ю, розміщеному на каналі «Світське життя» у YouTube.

Раніше Гвоздик кинув виклик новоспеченому чемпіону за версією WBO Джо Сміту.

Тим часом український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.