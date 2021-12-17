Ломаченка відсторонили від боксу

Рішення про заборону українцю виходити на ринг ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк

Досить несподіване рішення винесла Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк після бою між українцем Василем Ломаченко та Річардом Коммі з Гани. Вона вирішила відсторонити обох боксерів від змагань. Причини такого вердикту не повідомляються. Не відомо також, який термін дії цієї заборони.

Усунення боксера після бою – звичайна практика, якщо він побував у нокдауні або був нокаутований, щоб зберегти здоров'я спортсмена, пише «Сьогодні». Наприклад, після бою Ф’юрі – Вайлдер обидва боксери були відсторонені, оскільки побували в нокдаунах, а американець до того ж програв нокаутом. Британець уже своє відсторонення відбув, а Вайлдеру заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.

Поєдинок Ломаченка з Коммі завершився скандалом. Українець не взяв на нагородження український прапор.

Вчинок співвітчизника не зрозумів Володимир Кличко.

Пізніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.