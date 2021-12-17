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    Ломаченка відсторонили від боксу

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    Василю Ломаченку і Річарду Коммі заборонили виходити на ринг - Ломаченка відсторонили від боксу
    Василю Ломаченку і Річарду Коммі заборонили виходити на ринг
    фото з відкритих джерел

    Рішення про заборону українцю виходити на ринг ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк

    Досить несподіване рішення винесла Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк після бою між українцем Василем Ломаченко та Річардом Коммі з Гани. Вона вирішила відсторонити обох боксерів від змагань. Причини такого вердикту не повідомляються. Не відомо також, який термін дії цієї заборони.

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    Усунення боксера після бою – звичайна практика, якщо він побував у нокдауні або був нокаутований, щоб зберегти здоров'я спортсмена, пише «Сьогодні». Наприклад, після бою Ф’юрі – Вайлдер обидва боксери були відсторонені, оскільки побували в нокдаунах, а американець до того ж програв нокаутом. Британець уже своє відсторонення відбув, а Вайлдеру заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.

    Поєдинок Ломаченка з Коммі завершився скандалом. Українець не взяв на нагородження український прапор.

    Вчинок співвітчизника не зрозумів Володимир Кличко.

    Пізніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Тайсон Ф'юрі Річард Коммі
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    Ломаченка відсторонили від боксу