Стали відомі фіналісти Кубку України з баскетболу

Трофей розіграють «Черкаські Мавпи» і столичний «Будівельник»

Швидкоплинна остання стадія плей-офф розіграшу Кубку України за два дні з восьми команд визначила двох фіналістів. З боротьби за трофей вилетіли лідер чемпіонату «Київ-Баскет» та чинний володар призу «Хімік». У півфіналах зустрічалися «Миколаїв» з «Будівельником» та «Запоріжжя» з «Черкаськими Мавпами». Матчі проходили, відповідно, у Києві та Черкасах і переможцями в них стали господарі.

«Будівельник» перевагу над «корабелами» здобув у трьох перших чвертях. Перевага киян була настільки відчутною, що в заключному таймі вони грали по рахунку. Свого досягли досить легко, навіть дозволили суперникам трохи скоротити відставання.

«Будівельник» боротиметься за свій п’ятий кубок в історії.

«Миколаїв» — «Будівельник» — 71:82 (19:27, 16:20, 18:22, 17:13)

«Черкаські Мавпи» навпаки першу половину зустрічі були в ролі тих, хто доганяє. «Запоріжжя» довгий час лідирувало, проте на заключну перерву команди пішли з різницею в одне очко на користь господарів. На останню чверть запорожців уже не вистачило.

«Запоріжжя» – «Черкаські Мавпи» – 67:79 (16:12, 14:14, 22:27, 15:26)

Фінальний матч відбудеться у Запоріжжі 4 квітня о 17:00.



