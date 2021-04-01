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    З Кубку України з баскетболу повилітали всі фаворити

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    Баскетболісти з Дніпра несподівано склали зброю в чвертьфіналі - З Кубку України з баскетболу повилітали всі фаворити
    Баскетболісти з Дніпра несподівано склали зброю в чвертьфіналі
    Фото ФБУ

    За головний приз поборються «Запоріжжя», «Черкаські Мавпи», «Будівельник» та «Миколаїв»

    Неочікуваними поразками фаворитів завершилися матчі 1/2 фіналу розіграшу Кубку України з баскетболу. Чинний володар призу «Хімік» поступився в Черкасах місцевим «Мавпам», а лідер чемпіонату «Київ-Баскет» не зміг впоратися з «Запоріжжям».

    У півфіналах 1 квітня зіграють «Запоріжжя» – «Черкаські Мавпи» та «Миколаїв – Будівельник». Перша пара стартує о 18:30 у Черкасах. Друга пара починає в Києві о 20:15.

    «Миколаїв» – «Дніпро» – 105:91 (27:26, 14:18 31:22, 33:25).

    «Запоріжжя» – «Київ-Баскет» – 89:82 (23:22, 24:20, 24:21, 18:19)

    «Черкаські Мавпи» — «Хімік» – 89:77 (25:8, 16:28, 31:17, 16:24)

    «Будівельник» – «Прометей» – 72:66 (17:19, 19:17, 14:19, 22:11)

    Фінал турніру перенесено з Києва до Запоріжжя. Перший трофей сезону розіграють в спорткомплексі

    «Юність» 4 квітня. Початок о 17:00.

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    Теги: Кубок України баскетбол БК Будівельник
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