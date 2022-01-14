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    Тренер Шевченко прокоментував свою можливу відставку

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    Андрій Шевченко бачить прогрес команди - Тренер Шевченко прокоментував свою можливу відставку
    Андрій Шевченко бачить прогрес команди
    фото: ФК Дженоа

    Наставник «Дженоа» не збирається йти з команди, а рішення про співпрацю ухвалюватиме клуб

    «Дженоа», який тренує Андрій Шевченко, в додатковий час поступився «Мілану» в 1/8 фіналу Кубку Італії. Над українським тренером нависла загроза відставки, адже за два місяці команда під його керівництвом не виграла жодного матчу. Тренер це усвідомлює, але сам йти не збирається. Рішення про співпрацю прийматиме керівництво клубу з Генуї.

    «Грою з «Міланом» я задоволений. «Дженоа» контролював гру. Поступово робота на тренуваннях дається взнаки, – сказав Шевченко після гри з «Міланом». – Я роблю свою роботу день у день. Мені 45 років, я молодий, і набираюсь досвіду. Життя складається зі злетів та падінь, перемог та поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проекті. Інколи ви перемагаєте, інколи – програєте. Ми з тренерським штабом робимо свою роботу, а рішення про наше майбутнє ухвалюватиме клуб».

    «Дженоа» під керівництвом Андрія Шевченка вдруге поступився «Мілану». 2 грудня 2021 року в матчі 15-го туру чемпіонату Італії генуезці вдома поступилися червоно-чорним з рахунком 0:3.

    За два місяці роботи Шевченко не виграв з «Дженоа» жодного матчу. ЗМІ пишуть, що керівництво клубу і тренерський штаб розпочали перемовини про розірвання контракту.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Мілан»
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    Тренер Шевченко прокоментував свою можливу відставку