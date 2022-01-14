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    Тренер «Евертона» вражений Миколенком

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    Віталій Миколенко робить правильні кроки в новому клубі - Тренер «Евертона» вражений Миколенком
    Віталій Миколенко робить правильні кроки в новому клубі
    фото: ФК Евертон

    Бенітес задоволений ставленням українця до тренувань і вивчення мови

    Головний тренер «Евертона» Рафаель Бенітес розповів про адаптацію українського захисника Віталія Миколенка.

    «Ми стежили за цим гравцем, він був одним із головних кандидатів на позицію лівого захисника. Але я дійсно був вражений, тому що ми думали, що він не знає англійської. Але виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Він дуже захоплений вивченням. Ми вже бачили відео, де він та Паттерсон кажуть, чим вони хочуть займатися тощо, – передає слова Бенітеса sport.ua.

    Він трудяга, хороший хлопець. Завжди цікавиться тим, що відбувається довкола, постійно запитує про все. Я дуже задловолений, але я вважаю, що будь-якому гравцеві, особливо легіонеру, який перейшов з України, потрібен час на адаптацію. Але я бачу в ньому потенціал, він може стати дуже хорошим гравцем для «Евертона» на наступні 4-5 років».

    Віталій Миколенко вдало дебютував за «Евертон». У кубковій грі проти «Халла» український захисник кілька разів виручив команду, вибиваючи м’яч з порожніх воріт.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віталій Миколенко ФК «Евертон»
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    Тренер «Евертона» вражений Миколенком