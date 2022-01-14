Тренер «Евертона» вражений Миколенком

Бенітес задоволений ставленням українця до тренувань і вивчення мови

Головний тренер «Евертона» Рафаель Бенітес розповів про адаптацію українського захисника Віталія Миколенка.

«Ми стежили за цим гравцем, він був одним із головних кандидатів на позицію лівого захисника. Але я дійсно був вражений, тому що ми думали, що він не знає англійської. Але виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Він дуже захоплений вивченням. Ми вже бачили відео, де він та Паттерсон кажуть, чим вони хочуть займатися тощо, – передає слова Бенітеса sport.ua.

Він трудяга, хороший хлопець. Завжди цікавиться тим, що відбувається довкола, постійно запитує про все. Я дуже задловолений, але я вважаю, що будь-якому гравцеві, особливо легіонеру, який перейшов з України, потрібен час на адаптацію. Але я бачу в ньому потенціал, він може стати дуже хорошим гравцем для «Евертона» на наступні 4-5 років».

Віталій Миколенко вдало дебютував за «Евертон». У кубковій грі проти «Халла» український захисник кілька разів виручив команду, вибиваючи м’яч з порожніх воріт.