Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У Швейцарії пройшло жеребкування вирішальних стадій турніру

У Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Її родзинкою стало те, що вперше за останніх п’ять років до вісімки найсильніших команд Європи не потрапила жодна італійська команда. Останні представники Серії А «Ювентус» і «Аталанта» припинили боротьбу на попередньому етапі, поступившись, відповідно, «Порту» й «Реалу». Зате є дві німецькі команди і вдвічі більше тренерів з цієї країни. Вперше в історії турніру бундестім наставників представляють одразу четверо – Юрген Клопп з «Ліверпуля», Томас Тухель з «Челсі», Ханс-Дітер Флік з «Баварії» та Едін Терзіч з дортмундської «Боруссії». Втім, на наступному етапі їх уже поменшає, адже жереб вирішив дві команди з німецькими спеціалістами на чолі звести один з одним.

Отже, в 1/4 фіналу зустрічаються:

«Реал» (Іспанія) – «Ліверпуль» (Англія)

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

«Баварія» (Німеччина) – «ПСЖ» (Франція)

«Порту» (Португалія) – «Челсі» (Англія)

У 1/2 фіналу змагань переможець пари «Баварія» – «ПСЖ» зустрінеться з переможцем пари «Манчестер Сіті» – «Боруссія» Дортмунд. Відповідно, Переможець пари «Реал» – «Ліверпуль зустрінеться з переможцем пари «Порту» – «Челсі».

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 6/7 та 13/14 квітня.

Півфінали відбудуться 27/28 квітня та 4/5 травня.

Фінал призначений на 29 травня. Матч пройде на Олімпійському стадіоні Стамбула.