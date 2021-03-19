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    Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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    За головний приз поборються вісім команд - Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
    За головний приз поборються вісім команд
    фото з відкритих джерел

    У Швейцарії пройшло жеребкування вирішальних стадій турніру

    У Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Її родзинкою стало те, що вперше за останніх п’ять років до вісімки найсильніших команд Європи не потрапила жодна італійська команда. Останні представники Серії А «Ювентус» і «Аталанта» припинили боротьбу на попередньому етапі, поступившись, відповідно, «Порту» й «Реалу». Зате є дві німецькі команди і вдвічі більше тренерів з цієї країни. Вперше в історії турніру бундестім наставників представляють одразу четверо – Юрген Клопп з «Ліверпуля», Томас Тухель з «Челсі», Ханс-Дітер Флік з «Баварії» та Едін Терзіч з дортмундської «Боруссії». Втім, на наступному етапі їх уже поменшає, адже жереб вирішив дві команди з німецькими спеціалістами на чолі звести один з одним.

    Отже, в 1/4 фіналу зустрічаються:

    • «Реал» (Іспанія) – «Ліверпуль» (Англія)
    • «Манчестер Сіті» (Англія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
    • «Баварія» (Німеччина) – «ПСЖ» (Франція)
    • «Порту» (Португалія) – «Челсі» (Англія)
    У 1/2 фіналу змагань переможець пари «Баварія» – «ПСЖ» зустрінеться з переможцем пари «Манчестер Сіті» – «Боруссія» Дортмунд. Відповідно, Переможець пари «Реал» – «Ліверпуль зустрінеться з переможцем пари «Порту» – «Челсі».

    Матчі 1/4 фіналу пройдуть 6/7 та 13/14 квітня.

    Півфінали відбудуться 27/28 квітня та 4/5 травня.

    Фінал призначений на 29 травня. Матч пройде на Олімпійському стадіоні Стамбула.

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    Теги: жеребкування Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Челсі ФК Реал (Мадрид) ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Парі Сен-Жермен ФК Ліверпуль
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