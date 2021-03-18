Новий тренер «Челсі» переписав історію клубу

Томас Тухель не програє в 13-ти матчах поспіль і зупинятися на досягнутому не збирається

Лондонський «Челсі» переграв мадридський «Атлетіко» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:0), а тренер «синіх» Томас Тухель встановив в англійському клубі нове досягнення. «Челсі» на чолі з німецьким наставником непереможний в 13 матчах у всіх турнірах (АПЛ, Кубок Англії, Ліга чемпіонів), що стало найтривалішим безпрограшним стартом головного тренера в історії клубу. Попередній рекорд належав Луіcу Феліпе Сколарі, який у 2008 році видав 12-матчевий безпрограшний старт.

Тухель, схоже, відчув себе зіркою. Після гри з «Атлетіко» він сказав наступне: «Ми чудово зіграли, всі доклали зусиль, навіть хлопці на трибунах. Знаємо, що завжди можемо покластися на силову гру, якщо щось не заладиться в атаці. Ми отримали задоволення від боротьби. Такі результати заряджають упевненістю. Починаєш думати, що можеш досягти чогось особливого. Упевнений, що ніхто не захоче грати з нами в чвертьфіналі», - наводить слова Тухель офіційний сайт УЄФА.

Тухель очолив «Челсі» в січні 2021 року. Контрактна угода фахівця з клубом розрахована до 2022 року.

Жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться 19 березня в швейцарському Ньоні.