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    Новий тренер «Челсі» переписав історію клубу

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    Томас Тухель вдихнув у&nbsp;&laquo;Челсі&raquo; свіже повітря - Новий тренер «Челсі» переписав історію клубу
    Томас Тухель вдихнув у «Челсі» свіже повітря
    фото з відкритих джерел

    Томас Тухель не програє в 13-ти матчах поспіль і зупинятися на досягнутому не збирається

    Лондонський «Челсі» переграв мадридський «Атлетіко» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:0), а тренер «синіх» Томас Тухель встановив в англійському клубі нове досягнення. «Челсі» на чолі з німецьким наставником непереможний в 13 матчах у всіх турнірах (АПЛ, Кубок Англії, Ліга чемпіонів), що стало найтривалішим безпрограшним стартом головного тренера в історії клубу. Попередній рекорд належав Луіcу Феліпе Сколарі, який у 2008 році видав 12-матчевий безпрограшний старт.

    Тухель, схоже, відчув себе зіркою. Після гри з «Атлетіко» він сказав наступне: «Ми чудово зіграли, всі доклали зусиль, навіть хлопці на трибунах. Знаємо, що завжди можемо покластися на силову гру, якщо щось не заладиться в атаці. Ми отримали задоволення від боротьби. Такі результати заряджають упевненістю. Починаєш думати, що можеш досягти чогось особливого. Упевнений, що ніхто не захоче грати з нами в чвертьфіналі», - наводить слова Тухель офіційний сайт УЄФА.

    Тухель очолив «Челсі» в січні 2021 року. Контрактна угода фахівця з клубом розрахована до 2022 року.

    Жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться 19 березня в швейцарському Ньоні.

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    Теги: ФК Челсі Томас Тухель
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