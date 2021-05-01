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    Стало відомо, скільки призових грошей заробили українські біатлоністи

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    Олена Підгрушна провела не найкращий сезон, але залишається лідером - Стало відомо, скільки призових грошей заробили українські біатлоністи
    Олена Підгрушна провела не найкращий сезон, але залишається лідером
    Фото з відкритих джерел

    Лідером на лижні і, відповідно, за розміром преміальних є Юлія Джима

    Німецькі ЗМІ підрахували, скільки грошей заробив кожен біатлоніст у минулому сезоні. Лідерами своєрідного рейтингу стали володарі Великих кришталевих глобусів Тіріл Екгоф і Йоханнес Бьо. Є в списку й українці. Хоча сезон для них був не надто вдалим, проте лідери, Юлія Джима і Артем Прима, певний час зможуть жити безбідно.

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    У сезоні 2020/21 збірна України з біатлону здобула більше 230 тисяч євро призових. П'ять українських спортсменів заробили понад 20 тисяч євро за сезон – Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Артем Прима та Дмитро Підручний.

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    Із зазначених сум утримуються податки.

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    Теги: Олена Підгрушна Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний
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