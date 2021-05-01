Стало відомо, скільки призових грошей заробили українські біатлоністи

Лідером на лижні і, відповідно, за розміром преміальних є Юлія Джима

Німецькі ЗМІ підрахували, скільки грошей заробив кожен біатлоніст у минулому сезоні. Лідерами своєрідного рейтингу стали володарі Великих кришталевих глобусів Тіріл Екгоф і Йоханнес Бьо. Є в списку й українці. Хоча сезон для них був не надто вдалим, проте лідери, Юлія Джима і Артем Прима, певний час зможуть жити безбідно.

У сезоні 2020/21 збірна України з біатлону здобула більше 230 тисяч євро призових. П'ять українських спортсменів заробили понад 20 тисяч євро за сезон – Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Із зазначених сум утримуються податки.