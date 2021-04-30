У Росії дитяча баскетбольна команда потрапила в ДТП. П’ятеро дівчат загинули

Страшна пригода трапилася на Ставропіллі за участю мікроавтобусу, «дев'ятки» й КАМАЗа

У Ставропольському краї сталося велике ДТП за участю КАМАЗа і мікроавтобуса, в якому знаходилася дитяча баскетбольна команда з Волгограда.

Повідомляється, що п'ятеро школярів загинули на місці, постраждали 12 осіб. Всі загиблі – 13-річні вихованки спортшколи олімпійського резерву №2 м. Волгограда.

ДТП сталося в Ставропольському краї близько хутора Янки. У мікроавтобусі, який прямував з Волгограда в Черкеськ, їхали 14 дітей, троє супроводжуючих і водій. За попередніми даними, ДТП сталося за участю автобуса, автомобілів КАМАЗ і ВАЗ 2109.