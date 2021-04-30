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    У Росії дитяча баскетбольна команда потрапила в ДТП. П’ятеро дівчат загинули

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    У ДТП загинули п'ятеро дівчат - У Росії дитяча баскетбольна команда потрапила в ДТП. П’ятеро дівчат загинули
    У ДТП загинули п'ятеро дівчат
    Фото з відкритих джерел

    Страшна пригода трапилася на Ставропіллі за участю мікроавтобусу, «дев'ятки» й КАМАЗа

    У Ставропольському краї сталося велике ДТП за участю КАМАЗа і мікроавтобуса, в якому знаходилася дитяча баскетбольна команда з Волгограда.

    Повідомляється, що п'ятеро школярів загинули на місці, постраждали 12 осіб. Всі загиблі – 13-річні вихованки спортшколи олімпійського резерву №2 м. Волгограда.

    ДТП сталося в Ставропольському краї близько хутора Янки. У мікроавтобусі, який прямував з Волгограда в Черкеськ, їхали 14 дітей, троє супроводжуючих і водій. За попередніми даними, ДТП сталося за участю автобуса, автомобілів КАМАЗ і ВАЗ 2109.

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    Теги: Росія ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ
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