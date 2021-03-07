Джимі не вистачило влучного пострілу для медалі на Кубку світу з біатлону

У гонці переслідування українка фінішувала шостою

Юлії Джимі не вдалося вдруге поспіль потрапити на п’єдестал на етапі Кубку світу в Нове-Мєсто. Після «срібного» спринту у гонці переслідування українка пішла на дистанцію другою з відставанням від лідера, норвежки Тіріл Екхофф, у 9 секунд. Проте вже на першому вогневому рубежі киянка припустилася хиби й відкотилася на сьому позицію. Втім, шанси на подіум у неї залишалися. Другу стрільбу Юлія пройшла «чисто», а ось на третій знову запустила кулю в «молоко». Помилялися й суперниці. Екхофф бігла по дистанції як ракета і навіть з трьома незакритими мішенями змогла фінішувати першою. Другою стала німкеня Деніз Херрманн з однією хибою й відставанням у 24 секунди. Третьою прийшла на стадіон ще одна норвежка Марте Олсбю Ройселанд. У неї три невлучні постріли і майже 30 секунд програшу лідеру по дистанції. Джима перетнула фініш за 10 секунд після Марте.

Непогану гонку видала й Дар’я Блашко. Вона не закрила три мішені й стала 16-ю. Анастасія Меркушина пробігла чотири штрафні кола й прийшла 29-ю. Валентина Семеренко (3 хиби) – 33-а, Олена Підгрушна (5) – 42-а.

У загальному заліку Кубку світу Джима набрала 350 очок і піднялася на 19 місце. У топ-30 також присутня Дар’я Блашко. У неї 238 очок і 27 позиція. Лідирує Екхофф – 923 очки, друга Олсбю Ройселанд – 843, третя Ганна Еберг – 798.