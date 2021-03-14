Україна з колом штрафу увійшла до топ-5 на Кубку світу з біатлону

В змішаній естафеті нашу команду підвела погана стрільба

Під акомпанемент дощу стартував останній день дев'ятого етапу Кубка світу в чеському Нове-Мєсто. У змішаній естафеті мав визначитися володар Малого кришталевого глобусу в цій дисципліні. І він отримав власника. З великою перевагою першою фінішувала норвезька команда, за яку бігли лідери особистого заліку Тіріл Єкгоф і Йоханнес Бьо.

Українська збірна виставила найсильніший склад і за певних умов він міг поборотися за подіум. Не повезло Дарині Блашко, яка бігла на першому етапі. Спочатку вона ледве не потрапила в завал, викликаний падінням француженки АнаїсШевальє-Буше, а першому вогневому рубежі припустилася трьох промахів. Естафету передала дев’ятою, тож Юлії Джимі довелося форсувати події. Прискорений темп також вплинув на її влучність. Вона заробила коло штрафу.

Чоловічий етап блискуче провів Артем Прима. Він використав усього один запасний патрон і відправив Дмитра Підручного змагатися за п’яте місце. І наш капітан не підвів. На стійці він відпрацював швидше за американця й привіз команду на квіткову церемонію.