Стало відомо, як збірна України готуватиметься до матчу з Іспанією
- Сьогодні, 11:04
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Жіноча баскетбольна команда України збереться на збір на початку лютого
Жіноча збірна України розпочне підготовку до поєдинків зі збірними Іспанії та Нідерландів 5 лютого.
Неділя, 4 лютого, буде днем приїзду для більшості гравців і тренерського штабу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Першу частину зборів заплановано у міжнародній тенісній академії, що під Києвом.
Там збірна буде тренуватися перед матчем Україна – Іспанія, до матчу з нідерландками українська команда буде тренуватися у Палаці спорту.
Нагадаємо, що у відборі на Євробаскет-2019 збірна України проведе найближчим часом два поєдинки: 10 лютого зі збірною Іспанії, 14 лютого зі збірною Нідерландів.
Обидва поєдинки відбуватимуться у київському Палаці спорту.
Остаточний склад баскетболiсток, які будуть у національній команді у лютому буде сформовано незабаром.
Нагадаємо, у крайньому матчі відбору жіноча збірна України розтрощила Болгарію.