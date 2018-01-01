Стало відомо, як збірна України готуватиметься до матчу з Іспанією

Жіноча баскетбольна команда України збереться на збір на початку лютого

Жіноча збірна України розпочне підготовку до поєдинків зі збірними Іспанії та Нідерландів 5 лютого. Неділя, 4 лютого, буде днем приїзду для більшості гравців і тренерського штабу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Першу частину зборів заплановано у міжнародній тенісній академії, що під Києвом. Там збірна буде тренуватися



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Фото ФБУ

Жіноча баскетбольна команда України збереться на збір на початку лютого

Жіноча збірна України розпочне підготовку до поєдинків зі збірними Іспанії та Нідерландів 5 лютого.

Неділя, 4 лютого, буде днем приїзду для більшості гравців і тренерського штабу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Першу частину зборів заплановано у міжнародній тенісній академії, що під Києвом.

Там збірна буде тренуватися перед матчем Україна – Іспанія, до матчу з нідерландками українська команда буде тренуватися у Палаці спорту.

Нагадаємо, що у відборі на Євробаскет-2019 збірна України проведе найближчим часом два поєдинки: 10 лютого зі збірною Іспанії, 14 лютого зі збірною Нідерландів.

Обидва поєдинки відбуватимуться у київському Палаці спорту.

Остаточний склад баскетболiсток, які будуть у національній команді у лютому буде сформовано незабаром.

Нагадаємо, у крайньому матчі відбору жіноча збірна України розтрощила Болгарію.