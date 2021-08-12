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    Український голкіпер Лунін став гідним конкурентом за місце в основному складі «Реала»

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    Андрій Лунін цього року гратиме частіше - Український голкіпер Лунін став гідним конкурентом за місце в основному складі «Реала»
    Андрій Лунін цього року гратиме частіше
    Фото з відкритих джерел

    Воротар національної команди відмінно проявив себе на передсезонних зборах

    Іспанська спортивна газета Marca висловилася з приводу форми українського воротаря мадридського «Реала» Андрія Луніна, який днями відмінно проявив себе в контрольному матчі з італійським «Міланом» (0:0), пише zbirna.com.

    «Лунін: є воротар! У минулому сезоні він зіграв всього один матч в Кубку Іспанії. Але в цій передсезонній підготовціукраїнець показує клас. Андрій відмінно проявив себе в контрольних матчах з «Рейнджерс» і «Міланом». Його сейв з італійцями був чудовий.

    Схоже, що в «Реалі» якісно прикрили спину Тібо Куртуа», – написав автор видання Хуан Ігнасіо Гарсія-Очоа.

    Тим часом «Динамо» здобуло перемогу в чемпіонаті України і відірвалося від «Шахтаря». А новачок португальської «Бенфіки» Роман Яремчук відзначився вже в першому матчі за команду. В третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів нападник організував гол у ворота московського «Спартака».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін
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    Український голкіпер Лунін став гідним конкурентом за місце в основному складі «Реала»