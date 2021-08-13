Обійми Магучіх із росіянкою. Заступниця міністра оборони розповіла, кого покарають

Молодша сержантка ЗСУ Ярослава Магучіх втрапила в скандал через обійми з росіянкою

Фото обіймів з російською спортсменкою – це наслідок емоцій, вважає заступниця глави Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зустрілася з молодшою сержанткою Збройних сил України Ярославою Магучіх, яка виграла бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо і втрапила у скандал через обійми з російською спортсменкою. Про результати зустрічі Маляр написала у Facebook.

«Пояснення (Магучіх,– ред.) є: фото обіймів зі спортсменкою РОК – це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні. Тепер що стосується «букви закону». Принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування», – зазначила заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця, згідно з п 1.4 Доктрини публічного спілкування у ЗСУ.

У п. 1.6 Доктрини сказано, що «організація та контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників та визначених посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ та організацій».

Відповідно до п. 2.1 Доктрини «кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави», а «дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими».

За словами Маляр, зараз проводять роботу з безпосереднім керівником Ярослави Магучіх у ЗСУ.

«Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю: недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування Міноборони», – резюмувала Маляр.

Як відомо, Олімпійські ігри завершилися 8 серпня яскравим шоу, але пристрасті навколо них не вщухають. В скандал потрапила легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка після здобуття «бронзи» в секторі для стрибків у висоту сфотографувалася з чемпіонкою з Росії Марією Ласіцкене. Ці кадри облетіли весь світ, а з Міністерства збройних сил України запросили Ярославу на бесіду.

Згодом Магучіх написала зворушливе звернення до українців.

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