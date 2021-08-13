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    Блохіна повернули до роботи зі збірною України

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    Олег Блохін повернувся до роботи - Блохіна повернули до роботи зі збірною України
    Олег Блохін повернувся до роботи
    Фото з відкритих джерел

    Колишній тренер першої команди став співголовою комітету національних збірних УАФ

    Олега Блохіна призначили співголовою комітету збірних Української асоціації футболу. Керувати всіма національними командами він буде разом з Олексієм Михайличенком. Раніше цю посаду обіймав Мирон Маркевич.

    Заступниками співголів стали Олег Протасов і Анатолій Дем’яненко. До складу комітету увійшли Олександр Петраков, Віктор Скрипник, Анатолій Бузнік, Олексій Таргонський, Олександр Черкасов, Сергій Мохник і Володимир Ковянов.

    Наразі збірна України за три тижні до матчу з Францією у відборі до чемпіонату світу залишається без головного тренера. Основний кандидат на цю посаду, Сергій Ребров, працює в Еміратах і, схоже, керівники клубу «Аль-Айн» достроково розривати угоду не збираються.

    ЗМІ пишуть про ймовірність призначення наставником національної команди Олександра Петракова, який з молодіжною збірною вигравав чемпіонат світу.

    Закордонні тренери на посаду головного тренера збірної не розглядаються.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олег Блохін
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    Блохіна повернули до роботи зі збірною України