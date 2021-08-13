Блохіна повернули до роботи зі збірною України

Колишній тренер першої команди став співголовою комітету національних збірних УАФ

Олега Блохіна призначили співголовою комітету збірних Української асоціації футболу. Керувати всіма національними командами він буде разом з Олексієм Михайличенком. Раніше цю посаду обіймав Мирон Маркевич.

Заступниками співголів стали Олег Протасов і Анатолій Дем’яненко. До складу комітету увійшли Олександр Петраков, Віктор Скрипник, Анатолій Бузнік, Олексій Таргонський, Олександр Черкасов, Сергій Мохник і Володимир Ковянов.

Наразі збірна України за три тижні до матчу з Францією у відборі до чемпіонату світу залишається без головного тренера. Основний кандидат на цю посаду, Сергій Ребров, працює в Еміратах і, схоже, керівники клубу «Аль-Айн» достроково розривати угоду не збираються.

ЗМІ пишуть про ймовірність призначення наставником національної команди Олександра Петракова, який з молодіжною збірною вигравав чемпіонат світу.

Закордонні тренери на посаду головного тренера збірної не розглядаються.