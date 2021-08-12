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    Рамелу Лукаку повернувся в Англію - Майбутній суперник «Динамо» втратив головну зірку
    Рамелу Лукаку повернувся в Англію
    Фото з відкритих джерел

    Нападник «Інтера» перейшов у «Челсі» за рекордну для клубу суму

    Форвард збірної Бельгії Рамелу Лукаку повертається в Англію. Нападник італійського «Інтера», який разом з командою минулого сезону став чемпіоном «Серії А», переходить у «Челсі». Футболіст вже пройшов медогляд і сьогодні-завтра буде представлений уболівальникам.

    Сума трансферу складе € 115 млн. За інформацією The Athletic, на частину цієї суми претендує колишній клуб бельгійця «Манчестер Юнайтед». Клуб з Манчестера отримає близько € 4 млн від угоди через умови, на яких Лукаку перейшов з МЮ в «Інтер» в 2019 році. В угоді прописано, що «Юнайтед» отримає відсоток від загальної суми перепродажу, а не тільки від прибутку. Повідомлялося, що «Інтер» купив гравця за суму € 80 млн.

    Трансфер стане найдорожчим придбанням «Челсі» в історії. До цього переходу найдорожчим футболістом клубу був Кай Гаверц, якого купили в «Баєра» за € 80 млн.

    У суботу, 14 серпня, з «Інтером» зіграє київське «Динамо». Товариська зустріч відбудеться в Італії.

    Тим часом новий клуб Лукаку здобув перший трофей сезону. «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ромелу Лукаку
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    Майбутній суперник «Динамо» втратив головну зірку