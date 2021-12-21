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    Старт другої частини чемпіонату України з футболу перенесли ближче до весни

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    Після першої частини сезону &laquo;Шахтар&raquo; випереджає &laquo;Динамо&raquo; на два очка - Старт другої частини чемпіонату України з футболу перенесли ближче до весни
    Після першої частини сезону «Шахтар» випереджає «Динамо» на два очка
    фото з відкритих джерел

    Перші матчі в новому році мають відбутися 26 лютого

    Чемпіонат України з футболу відновиться після зимової паузи трохи пізніше, ніж звичайно. Таке рішення Прем'єр-ліга ухвалила на прохання клубів. Про це повідомив в.о. директора УПЛ Євген Дикий.

    «Минулого року ми відновили чемпіонат у середині лютого, і погодні умови були вкрай несприятливими для проведення матчів. Були певні можливості перенесення старту чемпіонату, але ми вирішили розпочати. Були морози, подекуди до 15 градусів. Тому з огляду на досвід минулого сезону, цього року ми пішли назустріч клубам, які просили не стартувати так рано взимку. Бо у них є проблеми з підготовкою стадіонів та вболівальниками, які, будемо реалістами, не захочуть прийти на стадіон та півтори години дивитися матч за такої погоди», – наводить слова Дикого sport.ua.

    Базова дата поновлення УПЛ після зимової паузи – 26 лютого наступного року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Євген Дикий
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    Старт другої частини чемпіонату України з футболу перенесли ближче до весни