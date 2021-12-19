Лідер «Динамо» порвав з холостяцьким життям

Віктор Циганков зробив пропозицію нареченій Романі

Найкращий бомбардир київського «Динамо» останніх років Віктор Циганков вирішив розпрощатися з холостяцьким життям. 24-річний атакувальний півзахисник з дівчиною Романою відпочиває на Мальдівах, де і зробив пропозицію нареченій Романі. Красуня, яка також, як і Віктор, з Вінниці, відповіла згодою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Фото з обручкою на безіменному пальці дівчини пара розмістила в соцмережах.

Віктор і Романа разом з 2019 року.