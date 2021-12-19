Лідер «Динамо» порвав з холостяцьким життям
Віктор і Романа вирішили офіційно оформити стосунки
фото з відкритих джерел
Віктор Циганков зробив пропозицію нареченій Романі
Найкращий бомбардир київського «Динамо» останніх років Віктор Циганков вирішив розпрощатися з холостяцьким життям. 24-річний атакувальний півзахисник з дівчиною Романою відпочиває на Мальдівах, де і зробив пропозицію нареченій Романі. Красуня, яка також, як і Віктор, з Вінниці, відповіла згодою.
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Фото з обручкою на безіменному пальці дівчини пара розмістила в соцмережах.
Віктор і Романа разом з 2019 року.
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