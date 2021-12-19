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    Лідер «Динамо» порвав з холостяцьким життям

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    Віктор і Романа вирішили офіційно оформити стосунки - Лідер «Динамо» порвав з холостяцьким життям
    Віктор і Романа вирішили офіційно оформити стосунки
    фото з відкритих джерел

    Віктор Циганков зробив пропозицію нареченій Романі

    Найкращий бомбардир київського «Динамо» останніх років Віктор Циганков вирішив розпрощатися з холостяцьким життям. 24-річний атакувальний півзахисник з дівчиною Романою відпочиває на Мальдівах, де і зробив пропозицію нареченій Романі. Красуня, яка також, як і Віктор, з Вінниці, відповіла згодою.

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    Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

    Фото з обручкою на безіменному пальці дівчини пара розмістила в соцмережах.

    Віктор і Романа разом з 2019 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віктор Циганков
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    Лідер «Динамо» порвав з холостяцьким життям