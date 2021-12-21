Названо найкращих спортсменів України 2021 року
Перемогу з великим відривом здобув борець Жан Беленюк
Асоціація спортивних журналістів України визначила найкращих спортсменів 2021 року. Як і передбачалося, перемогу здобув Жан Беленюк, золота нагорода якого на Олімпіаді в Токіо стала єдиною в скарбничці збірної України.
Олександр Усик, який став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів, посів лише четверте місце. Інший боксер, Юрій Захареєв, який в один рік виграв чемпіонату світу на молодіжному і дорослому рівнях, замкнув топ-20.
Не вразила експертів і нагорода Ігор-2020 Ярослави Магучіх в секторі для стрибків у висоту.
ТОП-10 найкращих спортсменів України
Жан Беленюк (боротьба греко-римського стилю) – 113 (балів)
Михайло Романчук (плавання) – 75
Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) – 72
Олександр Усик (професійний бокс) – 71
Олена Костевич (стрільба) – 48
Андрій Ярмоленко (футбол) – 34
Анастасія Савчук – Марта Федіна (артистичне плавання) – 32
Еліна Світоліна (теніс) – 27
Дар’я Білодід (дзюдо) – 26
Олена Старікова (велоспорт) – 22
Анжеліка Терлюга (карате) – 21
Олександр Хижняк (бокс) – 16
Парвіз Насібов (боротьба греко-римського стилю) – 12
Ігор Рейзлін (фехтування) – 11
Алла Черкасова (боротьба) – 7
Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 5
Ірина Коляденко (боротьба) – 3
Станіслав Горуна (карате) – 3
Олег Омельчук (стрільба) – 3
Юрій Захареєв (бокс) – 1
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