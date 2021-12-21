Названо найкращих спортсменів України 2021 року

Перемогу з великим відривом здобув борець Жан Беленюк

Асоціація спортивних журналістів України визначила найкращих спортсменів 2021 року. Як і передбачалося, перемогу здобув Жан Беленюк, золота нагорода якого на Олімпіаді в Токіо стала єдиною в скарбничці збірної України.

Олександр Усик, який став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів, посів лише четверте місце. Інший боксер, Юрій Захареєв, який в один рік виграв чемпіонату світу на молодіжному і дорослому рівнях, замкнув топ-20.

Не вразила експертів і нагорода Ігор-2020 Ярослави Магучіх в секторі для стрибків у висоту.

ТОП-10 найкращих спортсменів України

Жан Беленюк (боротьба греко-римського стилю) – 113 (балів)

Михайло Романчук (плавання) – 75

Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) – 72

Олександр Усик (професійний бокс) – 71

Олена Костевич (стрільба) – 48

Андрій Ярмоленко (футбол) – 34

Анастасія Савчук – Марта Федіна (артистичне плавання) – 32

Еліна Світоліна (теніс) – 27

Дар’я Білодід (дзюдо) – 26

Олена Старікова (велоспорт) – 22

Анжеліка Терлюга (карате) – 21

Олександр Хижняк (бокс) – 16

Парвіз Насібов (боротьба греко-римського стилю) – 12

Ігор Рейзлін (фехтування) – 11

Алла Черкасова (боротьба) – 7

Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 5

Ірина Коляденко (боротьба) – 3

Станіслав Горуна (карате) – 3

Олег Омельчук (стрільба) – 3

Юрій Захареєв (бокс) – 1