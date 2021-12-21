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    Названо найкращих спортсменів України 2021 року

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    Асоціація спортивних журналістів назвала найкращих атлетів - Названо найкращих спортсменів України 2021 року
    Асоціація спортивних журналістів назвала найкращих атлетів
    фото з відкритих джерел

    Перемогу з великим відривом здобув борець Жан Беленюк

    Асоціація спортивних журналістів України визначила найкращих спортсменів 2021 року. Як і передбачалося, перемогу здобув Жан Беленюк, золота нагорода якого на Олімпіаді в Токіо стала єдиною в скарбничці збірної України.

    Олександр Усик, який став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів, посів лише четверте місце. Інший боксер, Юрій Захареєв, який в один рік виграв чемпіонату світу на молодіжному і дорослому рівнях, замкнув топ-20.

    Не вразила експертів і нагорода Ігор-2020 Ярослави Магучіх в секторі для стрибків у висоту.

    ТОП-10 найкращих спортсменів України

    Жан Беленюк (боротьба греко-римського стилю) – 113 (балів)

    Михайло Романчук (плавання) – 75

    Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) – 72

    Олександр Усик (професійний бокс) – 71

    Олена Костевич (стрільба) – 48

    Андрій Ярмоленко (футбол) – 34

    Анастасія Савчук – Марта Федіна (артистичне плавання) – 32

    Еліна Світоліна (теніс) – 27

    Дар’я Білодід (дзюдо) – 26

    Олена Старікова (велоспорт) – 22

    Анжеліка Терлюга (карате) – 21

    Олександр Хижняк (бокс) – 16

    Парвіз Насібов (боротьба греко-римського стилю) – 12

    Ігор Рейзлін (фехтування) – 11

    Алла Черкасова (боротьба) – 7

    Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 5

    Ірина Коляденко (боротьба) – 3

    Станіслав Горуна (карате) – 3

    Олег Омельчук (стрільба) – 3

    Юрій Захареєв (бокс) – 1

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    Теги: Олімпіада Михайло Романчук Людмила Лузан Олена Костевич Андрій Ярмоленко Олександр Усик Олександр Хижняк Жан Беленюк
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    Названо найкращих спортсменів України 2021 року