Головний тренер національної збірної Петраков поставив завдання молодіжній команді

Найближчий резерв має виходити до фінальної частини чемпіонату Європи

Олександр Петраков, який з національною збірної вийшов до плей-оф, де зіграє з Шотландією, не чіпатиме гравців молодіжної команди. Вони також вирішують питання виходу до фінальної частини, тільки чемпіонату Європи. Про це тренер розповів в програмі «Великий футбол».

«Я не чіпатиму гравців молодіжної збірної, щоб вони сиділи у мене на лавці. У неї свої завдання, вона має виходити до фінальної частини чемпіонату Європи, я їм у цьому допомагатиму всіляко. Я маю побачити, що людина готова. Не приїхати потренуватися, подихати повітрям національної збірної, побути у колективі – це неправильно. Щоб приїхати до збірної, людина має заслужити своєю грою у молодіжній збірній, у національному чемпіонаті, у єврокубках», – сказав Петраков.

Молодіжна збірна, яку тренує Руслан Ротань, після шести турів посідає другу сходинку у відбірній групі чемпіонату Європи. В її активі – 13 очок – на три менше, ніж у Франції.

З французами українська «молодіжка» зустрінеться 29 березня 2022 року.