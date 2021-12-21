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    Головний тренер національної збірної Петраков поставив завдання молодіжній команді

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    Олександр Петраков не висмикуватиме гравців з молодіжної команди - Головний тренер національної збірної Петраков поставив завдання молодіжній команді
    Олександр Петраков не висмикуватиме гравців з молодіжної команди
    фото з відкритих джерел

    Найближчий резерв має виходити до фінальної частини чемпіонату Європи

    Олександр Петраков, який з національною збірної вийшов до плей-оф, де зіграє з Шотландією, не чіпатиме гравців молодіжної команди. Вони також вирішують питання виходу до фінальної частини, тільки чемпіонату Європи. Про це тренер розповів в програмі «Великий футбол».

    «Я не чіпатиму гравців молодіжної збірної, щоб вони сиділи у мене на лавці. У неї свої завдання, вона має виходити до фінальної частини чемпіонату Європи, я їм у цьому допомагатиму всіляко. Я маю побачити, що людина готова. Не приїхати потренуватися, подихати повітрям національної збірної, побути у колективі – це неправильно. Щоб приїхати до збірної, людина має заслужити своєю грою у молодіжній збірній, у національному чемпіонаті, у єврокубках», – сказав Петраков.

    Молодіжна збірна, яку тренує Руслан Ротань, після шести турів посідає другу сходинку у відбірній групі чемпіонату Європи. В її активі – 13 очок – на три менше, ніж у Франції.

    З французами українська «молодіжка» зустрінеться 29 березня 2022 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Ротань Олександр Петраков
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    Головний тренер національної збірної Петраков поставив завдання молодіжній команді