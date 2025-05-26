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Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на контрольну гру з Іспанією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на контрольну гру з Іспанією
Товариський матч Іспанія (U-21) – Україна (U-21) пройде в іспанському місті Алькоркон

Товариський матч Іспанія (U-21) – Україна (U-21) відбудеться 6 червня

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад на товариський поєдинок з Іспанією, який стане для команди генеральною репетицією перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Товариський матч Іспанія (U-21) – Україна (U-21) відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені «Санто Домінго Стедіум». 

А потім молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Наставник нашої молодіжної збірної Унаї Мельгоса запросив на збір 25 виконавців. До офіційної заявки на Євро-2025 (U-21), згідно з регламентом, мають потрапити 23 гравці. 

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), Едуард Козік («Колос» Ковалівка), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва – «Рух» Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо» Київ), Ілля Крупський («Ворскла» Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко («Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос» Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – «Карпати» Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – «Динамо» Київ), Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), Борис Крушинський («Полісся» Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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