Пішов з життя легендарний вболівальник збірної Іспанії з футболу

«Маноло ель-дель-Бомбо» прославився під час чемпіонату світу 1982 року

Відомий уболівальник збірної Іспанії з футболу та «Валенсії» Мануель Касерес Артезеро на прізвисько «Маноло ель-дель-Бомбо» помер на 77-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Зазначається, що Маноло помер 1 травня у лікарні міста Віла-Реал, де провів кілька днів через проблеми з диханням.

«Маноло ель-дель-Бомбо» прославився під час чемпіонату світу 1982 року. Він підтримував збірну Іспанії на чемпіонатах світу та Європи, був присутнім на більш ніж 400 матчах національної команди.

У 2020 році іспанець зізнавався, що через фінансові труднощі на тлі епідемії коронавірусу готовий продати один зі своїх знаменитих барабанів, який він використовував для підтримки збірної Іспанії на великих турнірах.

Останній матч, на якому Маноло підтримував збірну Іспанії, відбувся 23 березня на «Местальї». Суперником іспанців була команда Нідерландів.

Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.

«Вчора ми втратили легенду – Shushei. Він був частиною неймовірної команди Fnatic, яка виграла перший Worlds і започаткувала фандом для наших шанувальників. Наші думки з його друзями та сім'єю», – йдеться у зверненні Fnatic

На турнірі у 2011 році Ратушняк не лише посів перше місце зі своєю командою, але й був визнаний найкращим гравцем за підсумками чемпіонату.

Shushei продовжував професійну кар'єру в League of Legends до 2013 року, після чого пішов із кіберспорту.

До слова, учасник мадридського напівмарафону Movistar Madrid Medio Maratón помер після раптової зупинки серця за 500 метрів до фінішу.

Напівмарафон проходив у столиці Іспанії. Участь у ньому взяли близько 27 тисяч бігунів.

36-річний чоловік знепритомнів за 500 метрів до фінішу, медсестра відразу почала йому надавати допомогу, після чого його госпіталізували до однієї з лікарень Мадрида, де спортсмен помер.

Через проблеми із серцем помер також інший 20-річний учасник змагань. Він був доставлений до лікарні у важкому стані, але лікарі не змогли його врятувати.

Зазначається, що у ході напівмарафону медичні бригади надали допомогу 50 учасникам.