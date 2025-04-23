Кубок України: «Динамо» та «Буковина» визначили першого фіналіста

Фінал Кубку України заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир

«Динамо» перемогло «Буковину» та вийшло до фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76

В іншому поєдинку 1/2 фіналу турніру зіграють «Полісся» (Житомир) та «Шахтар» (Донецьк).

Гру транслюватиме офіційний канал житомирського клубу.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик дав прогноз на гру 1/2 фіналу Кубка України «Полісся» – «Шахтар».

«Мені здається, «Шахтарю» «Полісся» вже сниться. Але «Шахтар» це дуже сильна команда, і те, що ми їх перемогли три рази нічого не говорить. Треба перемагати, треба виходити гарно, з гарним настроєм, з переможним, і грати дуже добре. Ще раз повторю: «Шахтар» дуже сильна команда», – сказав Усик.

Усик підписав контракт з «Поліссям» у 2023 році. На даний момент він не грав за клуб в офіційних матчах.

До слова, комітет арбітрів УАФ дав коментар щодо ситуації, пов’язаної з незарахуванням голу ФК «Шахтар» у матчі 25-го туру VBET Української Премʼєр-Ліги ФК «Шахтар» (Донецьк) – ФК «Колос» (Ковалівка), який відбувся 19 квітня 2025 року.

«Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри – положенням «поза грою» у гравця ФК «Шахтар». Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота). В цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями «Шахтаря» було виявлено втручання у гру гравця «Шахтаря» № 6, який перебував у положенні «поза грою», після чого було забито м’яч у ворота ФК «Колос». У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення «поза грою» у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу», – йдеться в коментарі.