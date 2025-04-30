Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Барселона» – «Інтер»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Барселона» – «Інтер»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
Поєдинок «Барселона» – «Інтер» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 30 квітня, «Барселона» та «Інтер» зіграють перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок відбудеться у Іспанії на «Естадіо Олімпіко». Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок «Барселона» – «Інтер» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Півфінали Ліги чемпіонів проходять 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру буде зіграний 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Інтер ФК Барселона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поєдинок «Арсенал» – «ПСЖ» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Арсенал» – «ПСЖ»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
28 квiтня, 15:42
Каталонські вболівальники ображали Вінісіуса
Фанати «Барселони» бажали смерті Вінісіусу перед фіналом Кубка Іспанії
26 квiтня, 18:22
Юлія Думанська та Григорій Козловський одружилися 14 лютого 2018 року
54-річний почесний президент «Руха» Козловський вшосте стане батьком
24 квiтня, 09:54
Трубачов був головним тренером харківського «Арсеналу» та чернівецької «Буковини»
У Молдові пішов з життя український футбольний тренер та арбітр
19 квiтня, 21:04
«ПСЖ» втримав перевагу в Бірмінгемі
«Барселона» та «ПСЖ» перші півфіналісти Ліги чемпіонів: результати матчів
16 квiтня, 00:23
Поєдинки півфіналу пройдуть 23 квітня
Кубок України з футболу: став відомий розклад матчів півфіналу
8 квiтня, 19:01
Українці працюватимуть на матчах відбору Євро-2026 із футзалу
Українці працюватимуть на матчах відбору Євро-2026 із футзалу
7 квiтня, 15:49
У Львові «динамівець» провів виховну розмову з юним вболівальником
Ярмоленко прокоментував своє резонансне спілкування із юним уболівальником
7 квiтня, 09:55
«ЮКСА» стане першим європейським клубом у кар'єрі бразильця
«ЮКСА» підписала контракт з сином легендарного бразильського футболіста
3 квiтня, 23:12

Новини

Суперкомп'ютер назвав нового фаворита Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер назвав нового фаворита Ліги чемпіонів
«Барселона» – «Інтер»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«Барселона» – «Інтер»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«Інгулець» та «Зоря» дограли поєдинок, який розпочався ще у грудні минулого року
«Інгулець» та «Зоря» дограли поєдинок, який розпочався ще у грудні минулого року
Дончич сплатив повну вартість відновлення оскверненого муралу з зображенням Браянта
Дончич сплатив повну вартість відновлення оскверненого муралу з зображенням Браянта
Українські плавці здобули ще три ліцензії на чемпіонат світу
Українські плавці здобули ще три ліцензії на чемпіонат світу
ЗМІ назвали гравців, яких Алонсо хоче бачити у «Реалі»
ЗМІ назвали гравців, яких Алонсо хоче бачити у «Реалі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
179K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
62K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
22K
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі
20K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua