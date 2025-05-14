Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» виграв Кубок України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» виграв Кубок України
«Шахтар» завоював Кубок України 15-й раз
фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» обіграли киян під час серії пенальті

«Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025. Про це повідомляє «Главком».

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Серія пенальті: Назарина (+), Аліссон (+), Кевін (+), Кауан (+), Грам (+), Криськів (+) — Ванат (+), Бражко (+), Піхальонок (+), Вівчаренко (+), Михайленко (+), Караваєв (-)

Попередження: Егіналду (34), Марлон (53) — Ванат (53), Ярмоленко (61), Дубінчак (97)

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

До слова, контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справу про матч 26-го туру чемпіонату України U-19 «Шахтар» – «Динамо».

 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України достроково оформила путівку до фінального турніру Євро-2026
Євро-2026 із футзалу: збірна України проведе заключний матч у відбірному турнірі
15 квiтня, 12:35
Жук відзначився покером у матчі з Кіпром
Гравець збірної України з футзалу став найкращим бомбардиром відбору до Євро-2026
17 квiтня, 20:40
Мудрик зіграв 73 матчі за «Челсі»
Допінговий скандал: Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні
22 квiтня, 15:24
Папа Римський помер у понеділок, 21 квітня, на 89-му році життя
Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені
22 квiтня, 17:39
«Шахтар» поступився «Колосу» з рахунком 2:4
Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»
22 квiтня, 17:55
Фінал Кубка України з футболу відбудеться 14 травня
«Динамо» – «Шахтар». Коли відбудеться фінал Кубка України з футболу
23 квiтня, 22:22
Поєдинок у Житомирі на Центральному стадіоні розпочнеться 14 травня о 18:30
«Динамо» – «Шахтар». Визначився час початку фіналу Кубка України з футболу
29 квiтня, 19:15
Восени на нашу збірну чекає виступ у відбірному раунді Євро-2026 (WU-17)
Дівоча збірна України з футболу матчем з Угорщиною стартує на Турнірі розвитку УЄФА
7 травня, 12:01
Житомир уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України
У центрі Житомира заборонили продаж алкоголю через фінал Кубка України з футболу
Вчора, 15:35

Новини

«Шахтар» виграв Кубок України
«Шахтар» виграв Кубок України
Найкращий тенісист світу провів зустріч з Папою Римським
Найкращий тенісист світу провів зустріч з Папою Римським
Жеребкування Євро-2026: гандболіст збірної України назвав бажаних суперників
Жеребкування Євро-2026: гандболіст збірної України назвав бажаних суперників
Школярка загинула від влучання списа в голову на тренуванні з легкої атлетики у Росії
Школярка загинула від влучання списа в голову на тренуванні з легкої атлетики у Росії
На фронті загинув призер чемпіонатів світу з веслування Олександр Калініченко
На фронті загинув призер чемпіонатів світу з веслування Олександр Калініченко
Президент Бразилії відреагував на призначення іноземця головним тренером збірної
Президент Бразилії відреагував на призначення іноземця головним тренером збірної

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
79K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
29K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
24K
Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
21K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі

Новини

В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua