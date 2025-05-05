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Легендарний футболіст, якого звинувачували в зґвалтуванні, може продовжити кар'єру у Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легендарний футболіст, якого звинувачували в зґвалтуванні, може продовжити кар'єру у Росії
20 січня 2023 року Дані Алвес заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі
фото: AP

Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру

41-річний Дані Алвес може відновити кар'єру у Росії. Про це повідомляє «Главком».

Російські ресурси зазначають, що колишній захисник «Барселони» та збірної Бразилії Дані Алвес веде переговори з одним із топ-клубів російської аматорської Медіаліги. Перший раунд переговорів уже відбувся. Сторони продовжать спілкування після 9 травня.

Керівництво Медіаліги також зацікавлене у трансфері бразильця, оскільки це приверне увагу медійного футболу в країні-агресорі.

Глава ліги Микола Осипов підтвердив факт переговорів із «зіркою Ла Ліги», але не став уточнювати, чи йдеться саме про Алвеса. Директор з безпеки МФЛ заявив, що до ліги справді може приїхати великий гравець «рівня Погба».

Нагадаємо, Прокуратура Каталонії заявила, що подасть касаційну скаргу до Верховного суду на вирок, який виправдовує колишнього захисника «Барселони» та збірної Бразилії Дані Алвеса у справі про зґвалтування у нічному клубі Барселони.

На думку представників прокуратури, скасування обвинувального вироку Алвесу порушує конституційні норми та принципи Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, Дані Алвеса було виправдано у справі про зґвалтування.

20 січня 2023 року колишнього гравця збірної Бразилії заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.

У березні 2024 року Алвеса було визнано винним і засуджено до 4,5 років в'язниці та ще 5 років умовно. Сторона гравця подала апеляцію на це рішення. Наприкінці березня він вийшов на волю під заставу у розмірі 1 млн. євро.

Верховний суд Каталонії розглянув справу та скасував вирок першої інстанції через брак доказів. У рішенні суду вказується, що фактів недостатньо, щоб знехтувати презумпцією невинності.

Суд відхилив апеляцію прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, та апеляцію з боку ймовірної жертви, яка просила збільшити термін покарання до 12 років.

Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру. Він є легендою футболу та одним з найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.

У складі «Барселони» бразилець став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чотири рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни.

За збірну Бразилії Дані Алвес зіграв 126 матчів, забив 8 голів та завоював золото Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Теги: Дані Альвес НОВИНИ ФУТБОЛУ зґвалтування росія

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