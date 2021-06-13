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    Став відомий стартовий склад України на гру з Нідерландами

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    Став відомий стартовий склад України на гру з Нідерландами
    Фото з відкритих джерел

    З перших хвилин гру розпочнуть Сидорчук і Зубков

    О 22:00 збірна України матчем проти Нідерландів проведе перший матч на Євро-2020.

    Наставник Андрій Шевченко визначив стартовий склад на матч.

    У заявці збірної України немає Віктора Циганкова, який тренується з командою, але грати поки не готовий. У Нідерландів відсутні провідні захисники Вірджіл ван Дейк, який не приїхав на турнір, і Маттейс де Лігт, який в заявці, але грати не готовий.

    Нідерланди: Стеленбург, Дамфріс, Тімбер, де Врей, Блінд, ван Анхольт, де Роон, Вейналдум, Ф.де Йонг, Вегхорст, Депай

    Україна: Бущан, Караваєв, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Зінченко, Сидорчук, Маліновський, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

    В запасі: Пятов, Трубін, Кривцов, Соболь, Тимчик, Попов, Макаренко, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Довбик, Бєсєдін.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Став відомий стартовий склад України на гру з Нідерландами