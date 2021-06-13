Австрія стала лідером групи Євро, де грає збірна України

В першій грі групи С Північна Македонія не втрималася на останніх хвилинах матчу

Збірна Австрії очолила групу С. В першому матчі дня в нашій групі вона здолала збірну Македонії з рахунком 3:1.

Австрійці першими відкрили рахунок, проте македонці відігралися ще в першому таймі. Ветеран Горан Пандєв впіймав м’яч після відскоку й забив його в практично порожні ворота.

Австрійці продовжували тиснути і свого досягли. На 78-й хвилині відзначився Грегоріч, котрий використав ідеальну передачу Алаби. А вже перед фінальним свистком крапку в матчі поставив Арнаутович, котрий використав вихід один на один 3:1.