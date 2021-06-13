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    Австрія стала лідером групи Євро, де грає збірна України

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    Австрія стала лідером групи Євро, де грає збірна України
    Фото з відкритих джерел

    В першій грі групи С Північна Македонія не втрималася на останніх хвилинах матчу

    Збірна Австрії очолила групу С. В першому матчі дня в нашій групі вона здолала збірну Македонії з рахунком 3:1.

    Австрійці першими відкрили рахунок, проте македонці відігралися ще в першому таймі. Ветеран Горан Пандєв впіймав м’яч після відскоку й забив його в практично порожні ворота.

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    Австрійці продовжували тиснути і свого досягли. На 78-й хвилині відзначився Грегоріч, котрий використав ідеальну передачу Алаби. А вже перед фінальним свистком крапку в матчі поставив Арнаутович, котрий використав вихід один на один 3:1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Австрія стала лідером групи Євро, де грає збірна України