Англія здолала на Євро срібних призерів чемпіонату світу

Стартовий матч у групі D приніс перемогу британцям над Хорватією

Перемогою збірної Англії завершився стартовий матч групи D на чемпіонаті Європи. У ньому британці зустрічалися зі срібним призером останнього чемпіонату світу командою Хорватії і перемогли з мінімальним рахунком - 1:0. Єдиний гол у грі записав на свій рахунок півзахисник "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг.

В англійців пройшла швидка атака. Філліпс з правого флангу змістився до центру і зробив передачу в штрафну - Стерлінг випередив захисника, вискочив на оперативний простір перед воротами і пробив воротаря Ліваковіча.

В групі D, крім англійців і хорватів, виступають національні команди Чехії та Шотландії, які проведуть очну зустріч 14 червня.