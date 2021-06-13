Майже збіг. 23 роки тому «Динамо» перемогло збірну Голландії

На Євро-1988 команда, складена з гравців українського клубу, здолала опір збірної Гулліта й ван Бастена

Сьогодні, 13 червня, збірна України проведе перший матч на Євро-2020. Найкращим успіхом збірної України вважається вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року в Німеччині. Тоді командою керував Олег Блохін. Рекордсмен всіх вітчизняних рекордсменів, він допоміг імперії, до складу якої входила Україна, 1987 року потрапити у фінальний турнір. А вже у фіналі та команда здобула срібні нагороди.

У першому матчі команда Валерія Лобановського, як і зараз його учня Андрія Шевченка, грала з Голландією. На фінальний турнір тренер узяв одразу 12 українців, вісім з яких грали в тій зустрічі.

Гра завершилася перемогою збірної Валерія Лобановського, а єдиний гол у тій зустрічі забив Василь Рац. Матч пройшов 12 червня. Дивимося відео.