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    Майже збіг. 23 роки тому «Динамо» перемогло збірну Голландії

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    Василь Рац забив Голландії і став зіркою світового масштабу - Майже збіг. 23 роки тому «Динамо» перемогло збірну Голландії
    Василь Рац забив Голландії і став зіркою світового масштабу
    Фото з відкритих джерел

    На Євро-1988 команда, складена з гравців українського клубу, здолала опір збірної Гулліта й ван Бастена

    Сьогодні, 13 червня, збірна України проведе перший матч на Євро-2020. Найкращим успіхом збірної України вважається вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року в Німеччині. Тоді командою керував Олег Блохін. Рекордсмен всіх вітчизняних рекордсменів, він допоміг імперії, до складу якої входила Україна, 1987 року потрапити у фінальний турнір. А вже у фіналі та команда здобула срібні нагороди.

    У першому матчі команда Валерія Лобановського, як і зараз його учня Андрія Шевченка, грала з Голландією. На фінальний турнір тренер узяв одразу 12 українців, вісім з яких грали в тій зустрічі.

    Гра завершилася перемогою збірної Валерія Лобановського, а єдиний гол у тій зустрічі забив Василь Рац. Матч пройшов 12 червня. Дивимося відео.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Майже збіг. 23 роки тому «Динамо» перемогло збірну Голландії