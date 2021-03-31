Відбір на чемпіонат світу з футболу: стартовий склад збірної України на матч з Казахстаном здивував

Ілля Забарний і Георгій Бущан не потрапили у склад на матч з Казахстаном

Андрій Шевченко зробив шість замін порівняно з попередньою грою проти Фінляндії

Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Казахстаном у відборі чемпіонату світу. У порівнянні з попередньою грою проти команди Фінляндії, Андрій Шевченко шокував усіх - він зробив шість замін! З перших хвилин не зіграють Бущан, Соболь, Забарний, Макаренко, Зубков і дискваліфікований Миколенко.

Стартовий склад збірної України: 23. Анатолій Трубін, 14. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 17. Олександр Зінченко (к), 19. Жуніор Мораес, 9. Роман Яремчук.

Збірні України та Казахстану раніше зустрічалися чотири рази і кожного разу перемогу святкувала наша команда. В тому, що команда Андрія Шевченка переможе, впевнені й відвідувачі сайту УЄФА. Опитування показало, що вболівальників, які вірили в успіх гостей з Казахстану, набралося усього 5 відсотків. Перевагу ж українцям віддали 93 відсотки опитаних.

Наступного разу наша національна команда збереться вже безпосередньо для підготовки до фінальної частини Євро-2020. Перший із трьох запланованих товариських матчів напередодні старту турніру синьо-жовті проведуть у Харкові 23 травня. Суперник — збірна Бахрейну.

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.