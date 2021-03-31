Усі результати третього туру відбору чемпіонату світу з футболу

Туреччина втратила очки в грі з Латвією, білорусів знищили бельгійці

Динамівець Жерсон Родрігкс вдруге поспіль забив за Люксембург. Його команда вела в рахунку в зустрічі з Португалією, проте втримати перемогу не змогла.

Найбільшої поразки в історії зазнали білоруси, словаки дотиснули росіян, а словенці несподівано поступилися на Кіпрі. Цікаво, що в перший ігровий день третього туру було забито 37 м’ячів. Чекаємо продовження сьогодні, в тому числі від збірних групи, де грають українці. Наша команда 31 березня зустрінеться з Казахстаном, а Боснія і Герцеговина прийме Францію.

Група А

Азербайджан — Сербія - 1:2 (Махмудов, 59, з пенальті — Мітровіч, 16, 81).

Форвард «Фулхема» і збірної Сербії Александар Мітровіч з п'ятма м'ячами одноосібно очолив гонку бомбардирів європейського відбору ЧС-2022.

Люксембург — Португалія — 1:3 (Родрігес, 30 — Діого Жота, 45+2, Роналду, 51, Жоау Пальїнья, 80). На 86-й хвилині вилучений Шано (Люксембург).

Роналду забив свій 103-й гол за національну команду (до світового рекорду іранця Алі Даеї — всього шість точних ударів).

Катар — Ірландія — 1:1 (Мунтарі, 47 — Макгінн, 4).

Турнірне становище: 1. Португалія — 7 очок (3 матчі); 2. Сербія — 7 (3); 3. Люксембург — 3 (2); 4. Ірландія — 0 (2); 5. Азербайджан — 0 (2).

Група Е

Бельгія — Білорусь — 8:0 (Батшуайї, 14, Ванаку, 17, 89, Троссар, 38, 76, Докю, 42, Прат, 49, Бентеке, 70).

Уельс — Чехія — 1: 0 (Джеймс, 82). На 49-й хвилині вилучений Шик (Чехія), а на 77-й — Робертс (Уельс).

Турнірне становище: 1. Бельгія — 7 (3); 2. Чехія — 4 (3); 3. Уельс — 3 (2); 4. Білорусь — 3 (2); 5. Естонія — 0 (2).

Група G

Чорногорія — Норвегія — 0:1 (Серлот, 35).

Туреччина — Латвія — 3:3 (Караман, 2, Хакан Чалханоглу, 33, Їлмаз, 52, з пенальті — Савальніекс, 35, Улдрікіс, 58, Д. Яніс Ікаунієкс, 79).

Гібралтар — Нідерланди — 0:7 (Бергхейс, 42, Л. де Йонг, 55, Депай, 61, 88, Вейналдум, 62, Мален, 64, ван де Бек, 85).

Турнірне становище: 1. Туреччина — 7; 2. Нідерланди — 6; 3. Чорногорія — 6; 4. Норвегія — 6; 5. Латвія — 1; 6. Гібралтар — 0.

Група Н

Кіпр — Словенія — 1:0 (Піттас, 42).

Словаччина — Росія — 2:1 (Шкріньяр, 38, Мак, 74 — Маріо Фернандес, 71).

Хорватія — Мальта — 3:0 (Перішич, 62, Модріч, 76, з пенальті, Брекало, 90).

Турнірне становище: 1. Хорватія — 6; 2. Росія — 6; 3. Словаччина — 5; 4. Кіпр — 4; 5. Словенія — 3; 6. Мальта — 1.