«Манчестер Сіті» Зінченка націлився на тріо найдорожчих нападників

Команда Гвардіоли спробує перетягнути в літнє трансферне вікно Кейна, Лукаку або Голанда

Лідер чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» намагається повернути на користь себе ситуацію з переходом в інший клуб нападника Серїіо Агуеро. Аргентинець провів на «Етіхад» 10 років і віддав усе, що міг. Догрався до того, що на стадіоні йому поставлять скульптуру. Втім, Серхіо останнім часом через травми грав не часто, проте потреба у вправному форварді в команді нікуди не ділася. Як повідомляє BBC Sport, англійський клуб розглядає Гаррі Кейна з «Тоттенхема» і Ерліна Голадна з дортмундської «Боруссії» в якості заміни Агуеро. Також «городяни» цікавляться форврадом «Інтера» Ромелу Лукаку, чий перехід більш ймовірний через фінансові проблем міланців. Побореться клуб і за Кіліана Мбаппе. Кожен з цих гравців є одним за найкращих у чемпіонатах, відповідно, Англії, Німеччини, Італії та Франції.

У поточному сезоні 27-річний Кейн провів 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив 27 голів і віддав 15 результативних передач. На рахунку 20-річного Голанда 33 голи і 8 результативних передач в 31 матчі за «Боруссію».