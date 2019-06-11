Стефен Каррі і Клей Томпсон встановили рекорд фіналів НБА



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Зірковим захисникам «Голден Стейт Ворріорс» підкорилось унікальне досягнення

«Голден Стейт Ворріорс» сьогодні вночі за київським часом на виїзді перемогли «Торонто Репторс» (106: 105) в п'ятому матчі фіналу плей-офф НБА і скоротив відставання в серії - 2:3.

Варто зазначити, що у чотирьох з п'яти матчів серії захисники «Голден Стейт» Стефен Каррі і Клей Томпсон реалізовували як мінімум по п'ять триочкових кидків кожен. Це рекорд НБА.

Раніше в історії ліги не було жодного дуету більш ніж з однієї подібної грою в фіналах НБА. Про це повідомляє NBA.com/Stats.

Шостий матч фінальної серії відбудеться на майданчику «Ворріорс», діючих чемпіонів НБА. Початок - 14 червня о 04:00 за Києвом.