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    Стефен Каррі і Клей Томпсон встановили рекорд фіналів НБА

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    Стефен Каррі і Клей Томпсон встановили рекорд фіналів НБА

    Зірковим захисникам «Голден Стейт Ворріорс» підкорилось унікальне досягнення

    «Голден Стейт Ворріорс» сьогодні вночі за київським часом на виїзді перемогли «Торонто Репторс» (106: 105) в п'ятому матчі фіналу плей-офф НБА і скоротив відставання в серії - 2:3.

    Варто зазначити, що у чотирьох з п'яти матчів серії захисники «Голден Стейт» Стефен Каррі і Клей Томпсон реалізовували як мінімум по п'ять триочкових кидків кожен. Це рекорд НБА.

    Раніше в історії ліги не було жодного дуету більш ніж з однієї подібної грою в фіналах НБА. Про це повідомляє NBA.com/Stats.

    Шостий матч фінальної серії відбудеться на майданчику «Ворріорс», діючих чемпіонів НБА. Початок - 14 червня о 04:00 за Києвом.

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