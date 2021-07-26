Стрибун з Луганська виграв для Росії медаль на Олімпіаді

Українці Сербін і Середа в синхронних стрибках посіли шосте місце

Стрибун у воду Олександр Бондар приніс команді олімпійського комітету Росії (РОК) бронзову нагороду. В дуеті з Віктором Мунібаєвим він піднявся на п’єдестал після змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки.

До війни на Донбасі Бондар жив у луганську і виступав за збірну України, а громадянство змінив 2015 року.

У цьому виді Україну представляли Олег Сербін і Олексій Середа. Перед останньою спробою вони йшли четвертими, але в підсумку посіли шосту сходинку.

15-річний Середа є наймолодшим стрибуном у воду на Олімпіаді.

Раніше на Олімпіаді перенесли змагання за участю чотирьох українців.

Тим часом припинила боротьбу за медалі на Іграх припинила Ольга Харлан.