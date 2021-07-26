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    Ольга Харлан була фавориткою у змаганнях шаблісток - Найтитулованіша українка залишає Олімпіаду
    Ольга Харлан була фавориткою у змаганнях шаблісток
    Фото: з відкритих джерел

    Шаблістка Ольга Харлан поступилася в першій сутичці на Іграх

    Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан припинила боротьбу в змаганнях шаблісток. В 1/16 фіналу наша фехтувальниця поступилася китаянці Хенгуй Ян – 12:15.

    Ольга мала перший номер посіву на Іграх і була звільнена від поєдинку 1/32 фіналу. Першою її суперницею стала 25-річна Ян – маловідома шаблістка, яка жодного разу не піднімалася на п’єдестал на великих турнірах. Раніше Харлан двічі її перемагала, але цього разу підлаштуватися під китаянку не змогла. Почала впевнено, повела в рахунку 6:2, проте пропустила шість уколів поспіль і опинилася в ролі наздоганяючої. Ольга зуміла вирівняти поєдинок і знову вийти вперед – 11:10. На цьому й зупинилася. Фінал був за Хенгуй Ян – 12:15.

    Ігри в Токіо стали для Харлан четвертими в кар'єрі: на кожній з трьох попередніх олімпіад вона здобувала медаль, а в Японію приїхала у статусі чинної чемпіонки світу.

    Українська збірна виграла дві бронзові нагороди на Олімпіаді в Токіо. Їхніми володарями стали дзюдоїстка Дарина Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін.

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    Теги: Олімпіада Ольга Харлан
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    Найтитулованіша українка залишає Олімпіаду