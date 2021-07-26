Найтитулованіша українка залишає Олімпіаду

Шаблістка Ольга Харлан поступилася в першій сутичці на Іграх

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан припинила боротьбу в змаганнях шаблісток. В 1/16 фіналу наша фехтувальниця поступилася китаянці Хенгуй Ян – 12:15.

Ольга мала перший номер посіву на Іграх і була звільнена від поєдинку 1/32 фіналу. Першою її суперницею стала 25-річна Ян – маловідома шаблістка, яка жодного разу не піднімалася на п’єдестал на великих турнірах. Раніше Харлан двічі її перемагала, але цього разу підлаштуватися під китаянку не змогла. Почала впевнено, повела в рахунку 6:2, проте пропустила шість уколів поспіль і опинилася в ролі наздоганяючої. Ольга зуміла вирівняти поєдинок і знову вийти вперед – 11:10. На цьому й зупинилася. Фінал був за Хенгуй Ян – 12:15.

Ігри в Токіо стали для Харлан четвертими в кар'єрі: на кожній з трьох попередніх олімпіад вона здобувала медаль, а в Японію приїхала у статусі чинної чемпіонки світу.

Українська збірна виграла дві бронзові нагороди на Олімпіаді в Токіо. Їхніми володарями стали дзюдоїстка Дарина Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін.