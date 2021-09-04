Найбагатша спортсменка світу Осака поставила кар’єру на паузу

Японка несподівано поступилася в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США

Третя ракетка світу, японка Наомі Осака заявила, що візьме паузу у кар'єрі.

Тенісистка не змогла захистити титул на US Open. Вона сенсаційно поступилася 73-й ракетці світу канадці Лейла Фернандес з рахунком 7:5, 6:7, 4:6.

«Зараз я відчуваю, що перебуваю на тому етапі, коли намагаюся зрозуміти, чим хочу займатися. Чесно кажучи, я не знаю, коли проведу свій наступний матч. Думаю, я зроблю перерву в кар'єрі на деякий час. Останнім часом я не відчуваю себе щасливою, коли виграю – швидше відчуваю полегшення. А коли я програю, мені дуже сумно. Не думаю, що це нормально», – наводить слова Осаки BBC. Повідомляється, що Наомі не змогла стримати сліз на прес-конференції.

Осака є найбагатшою тенісисткою в світі. За рік вона заробляє близько $40 млн.

Тим часом Еліна Світоліна пройшла у четверте коло на Відкритому чемпіонаті США.