Світоліна потужно вибила росіянку на шляху до трофею Відкритого чемпіонату США
Українка впевнено вийшла до четвертого кола американського мейджора
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено подолала третє коло Відкритого чемпіонату США. Одеситка в 1/16 фіналу зустрічалася з росіянкою Дариною Касаткіною і впевнено перемогла у двох сетах – 6:4, 6:2.
Еліна не програла жодної своєї подачі, тричі подала навиліт і зробила одну подвійну помилку. Касаткіну, яка має 25-й рейтинг на турнірі в Нью-Йорку, Світоліна перемогла вшосте поспіль.
Українка вчетверте в кар'єрі виступить в 1/8 фіналу в Нью-Йорку. Далі українка зіграє проти Сімони Халеп (WTA 13). Рахунок в їхніх очних протистояннях 5:5. Останній їх матч, на Підсумковому турнірі в 2019 році залишився в активі Світоліної.
На американському мейджорі Еліна захищає багато очок. Минулого року вона тут дійшла до півфіналу.
Раніше Ярослава Магучіх випередила Ласіцкене на етапі Діамантової ліги.
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