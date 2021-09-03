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    Світоліна потужно вибила росіянку на шляху до трофею Відкритого чемпіонату США

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    Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США - Світоліна потужно вибила росіянку на шляху до трофею Відкритого чемпіонату США
    Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США
    Фото з відкритих джерел

    Українка впевнено вийшла до четвертого кола американського мейджора

    Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено подолала третє коло Відкритого чемпіонату США. Одеситка в 1/16 фіналу зустрічалася з росіянкою Дариною Касаткіною і впевнено перемогла у двох сетах – 6:4, 6:2.

    Еліна не програла жодної своєї подачі, тричі подала навиліт і зробила одну подвійну помилку. Касаткіну, яка має 25-й рейтинг на турнірі в Нью-Йорку, Світоліна перемогла вшосте поспіль.

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    Українка вчетверте в кар'єрі виступить в 1/8 фіналу в Нью-Йорку. Далі українка зіграє проти Сімони Халеп (WTA 13). Рахунок в їхніх очних протистояннях 5:5. Останній їх матч, на Підсумковому турнірі в 2019 році залишився в активі Світоліної.

    На американському мейджорі Еліна захищає багато очок. Минулого року вона тут дійшла до півфіналу.

    Раніше Ярослава Магучіх випередила Ласіцкене на етапі Діамантової ліги.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна потужно вибила росіянку на шляху до трофею Відкритого чемпіонату США