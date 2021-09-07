Президент УЄФА виступив проти проведення чемпіонату світу кожні два роки

Чеферін вважає, що в разі збільшення кількості турнірів зникне їхня унікальність

Президент УЄФА Александер Чеферін висловив своє ставлення до ідеї проводити чемпіонати світу з футболу кожні два роки. Заяву він зробив під час генеральної асамблеї Асоціації європейських клубів.

«Вся цінність чемпіонату світу з футболу в тому, що найсильніша команда світу визначається раз на чотири роки. Проведення його кожні два роки послабить сам чемпіонат світу та він втратить свою унікальність», – передає слова Чеферіна Бі-бі-сі.

У травні цього року стало відомо, що ФІФА має намір вивчити варіант проведення чемпіонату світу кожні два роки. Ця пропозиція була висунута Федерацією футболу Саудівської Аравії на конгресі ФІФА, її підтримали 166 національних федерацій, 22 були проти.

У пропозиції стверджувалося, що проведення турніру кожні два роки посприяє скороченню кількості міжнародних матчів, але підвищить їх цінність і актуальність.