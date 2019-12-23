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    Суперфан Парамон госпіталізований у важкому стані. Йому потрібна допомога

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    Сергієві Заборовському 64 роки - Суперфан Парамон госпіталізований у важкому стані. Йому потрібна допомога
    Сергієві Заборовському 64 роки
    Динамоманія

    У чоловіка – двостороннє запалення легенів

    64-річному Сергієві Забаровському, якого в народі більше знають як Суперфана команди київського «Динамо» та інших столичних команд з ігрових видів спорту Парамона, потрібна допомога. Про це сповістив у соцмережах відомих журналіст і вболівальник Олександр Геєнко.

    У чоловіка діагностовано двостороння пневмонія, запалення легенів. Він знаходиться в лікарні. Один день лікування обходиться приблизно в 1000 гривень.

    Друзі Парамона просять про допомогу і вказали номер картки Ощадбанку на ім’я Сергія Заборовського, на яку можна переводити пожертви – 5167 8020 1284 5779.

    Зауважимо, що суперфан Парамон стояв біля витоків фанатського руху «Динамо» наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Коли в команду у 1996 році повернувся відомий своїми забобонами тренер Валерій Лобановський, він приставив Парамона до команди фактично в ролі живого талісмана. Чи суперфана.

    Власне, у цьому статусі Сергій Заборовський, котрий працював двірником в аеропорту «Жуляни», залишався й після смерті Лобановського 13 травня 2002 року. Аж до того моменту, поки в 2011 році не копнув суддю після чвертьфінального матчу Ліги Європи «Динамо» - «Браґа» (Португалія). Відтоді Парамон матчі киян якщо й відвідує, то як звичайний глядач, на трибунах стадіону.

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