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    Мілевський показав нічні розваги з п’яним Алієвим (відео)

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    Алієв та Мілевський - Мілевський показав нічні розваги з п’яним Алієвим (відео)
    Алієв та Мілевський
    sportarena.com

    Колишній форвард київського «Динамо» презентував особистий канал в YouTube

    Колишній нападник київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський презентував особистий канал в YouTube.

    У першому відео футболіст показав розваги в нічних закладах Києва зі своїм давнім другом Олександром Алієвим.

    «Останні 15 років багато намагалися «спалити» нас та записати відео з нічних клубів. Тепер настав час показати, як це відбувається. Перший відос я записав в рідному Києві з кентом – Саничем Алієвим. Як у старі добрі часи ми відчули атмосферу найкращих нічних закладів столиці», - зазначено в опису відео.

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    Артем Мілевський та Олександр Алієв натуралізовані Україною футболісти відповідно білоруського та російського походження. Починали спільні виступи в юнацькій академії київського «Динамо». Вважалися одними з найперспективніших футболістів в Україні. З початку виступів за основну команду «Динамо» постійно ставали об’єктами викривальних матеріалів у ЗМІ через регулярні порушення спортивного режиму.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський Олександр Алієв
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