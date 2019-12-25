Мілевський показав нічні розваги з п’яним Алієвим (відео)



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Алієв та Мілевський sportarena.com

Колишній форвард київського «Динамо» презентував особистий канал в YouTube

Колишній нападник київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський презентував особистий канал в YouTube.

У першому відео футболіст показав розваги в нічних закладах Києва зі своїм давнім другом Олександром Алієвим.

«Останні 15 років багато намагалися «спалити» нас та записати відео з нічних клубів. Тепер настав час показати, як це відбувається. Перший відос я записав в рідному Києві з кентом – Саничем Алієвим. Як у старі добрі часи ми відчули атмосферу найкращих нічних закладів столиці», - зазначено в опису відео.

Артем Мілевський та Олександр Алієв натуралізовані Україною футболісти відповідно білоруського та російського походження. Починали спільні виступи в юнацькій академії київського «Динамо». Вважалися одними з найперспективніших футболістів в Україні. З початку виступів за основну команду «Динамо» постійно ставали об’єктами викривальних матеріалів у ЗМІ через регулярні порушення спортивного режиму.